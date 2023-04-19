Özgür Özel, Tepebaşı’nın konuğu depremzedelerle buluştu

Tepebaşı Belediyesinin Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir ettiği depremzedeleri ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a ve Eskişehir halkına teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile birlikte, Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde konuk olan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Özel, konuk depremzedeler ile sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Depremzede vatandaşlar, felaketin yaşandığı günden itibaren Tepebaşı Belediyesi’nin her ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu belirterek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Özgür Özel de depremzede vatandaşların yanlarında ve destekçisi olduğu için Başkan Ataç’a ve Eskişehir halkına teşekkür etti.

Başkan Ataç ise Eskişehirlilerin her zaman olduğu gibi yardımseverlik ve dayanışma konusunda örnek teşkil ettiğini belirtti.