(ÖZEL) Zabıta denetiminde ilginç görüntüler

Eskişehir’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde bazı imalathanelerde ortaya çıkan çirkin görüntüler görevlileri bile şaşırttı.

Fırın, pastane ve tatlıcılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin çalışma ruhsatı, temizlik ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Kontrollerde sorun görülmeyen işletmelere teşekkür ederek ayrılan zabıta ekipleri, olması gereken kriterleri sağlamayan işletmeler hakkında ise Belediye Encümeni’ne sunulmak üzere tutanak düzenledi. Bazı işletmeler ise sadece fiyat etiketi kullanmadığı için işleme tabii tutuldu.

Bayramdan sonra temizleyecektik

Eskişehir’de merkezi bir konumda olan ve uzun yıllardır hizmet veren bir tatlıcının imalathanesinde yapılan denetimlerde mide bulandırıcı görüntüler kaydedildi. Hamur hazırlanan cihazların kirli bırakıldığı görülen imalathanede birbirinden pis iş kıyafetleri dolaba doldurulmuş vaziyette bulundu. İmalathanede oturulması mümkün olmayacak derecede kirli olan tabure dikkatlerden kaçmazken, ofis kısmındaki masanın üzerinde bulunan sigara izmaritleri pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin gördükleri pis manzara karşısında hazırladıkları tutanağa işletme çalışanının itirazı ise “Bayramdan sonra temizleyecektik” şeklinde oldu.