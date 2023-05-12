“Özel Yürekler Kurs Merkezi” açıldı
ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM BOYU EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA ODUNPAZARI HALK EĞİTİMİ MERKEZİNE BAĞLI OLARAK ÖZEL YÜREKLER KURS MERKEZİ AÇILDI.
Eskişehir il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin yaşam boyu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezine bağlı olarak Özel Yürekler Kurs Merkezi açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve engelli kursiyerlerin katılımıyla Özel Yürekler Kurs Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Merkez, özel bireylerin toplum içinde bağımsız yaşamalarına yönelik temel yasam becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamak, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak, eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, özel bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, iş ve meslek alanları ve hayata hazırlanmaları için katkı sağlamak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik kurslar düzenleyecek.