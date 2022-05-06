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(ÖZEL) Yıkım kararı alınan pazar yerinin esnafı mağdur

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan tarihi Kurtuluş Kapalı Pazar yeri esnafı, kendilerine bir yer tahsil edilmemesinden ve yetersiz bilgi verilmesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

ESKİŞEHİR 06.05.2022, 10:41
(ÖZEL) Yıkım kararı alınan pazar yerinin esnafı mağdur

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan tarihi Kurtuluş Kapalı Pazar yeri esnafı, kendilerine bir yer tahsil edilmemesinden ve yetersiz bilgi verilmesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Geçmişte hem vatandaşların hem de pazarcıların bakımsız oluşundan şikâyetçi olduğu pazar yerinin akıbeti belli oldu. Yapılan “Riskli Bina Tespit Analizi” neticesinde düzenlenen rapor ile binanın mevcut haliyle kullanımının uygun olmadığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan ilanda binanın depreme dayanıksız olduğu belirtildi. Yıkım işleminin 9 Mayıs tarihinde başlanacağı Kurtuluş Kapalı Pazar esnafı karardan memnun olduklarını, ancak mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Sebze ve meyve satan esnafın açık pazarlara yönlendirildiğini, ancak et ve balık satanlara ise hiçbir yer tahsis edilmediğini söyleyen esnaf, net bir bilgi olmamasından şikâyetçi olduklarını dile getirdi.

"Bu bilgilendirme değildir, bu esnafa işkencedir.”

Kurtuluş Kapalı Pazar yeri sebze esnafı Oğuz Kaan Yemencioğlu yaşadıkları problemi “Apaçık bir mağduriyet var çünkü bize net bir bilgi vermiyorlar" diye anlattı. Kendilerine nereye gidecekleri hakkında bir bilgi vermediğini belirten Yemencioğlu, "Bizi sokak pazarına vereceklerini söylüyorlar, ancak biz haftanın 7 günü çalışan bir esnafız, haftanın 2 günü çalıştığımız zaman bizim yanımızdaki işçinin maaşını nasıl vereceğiz? Bizim burada hizmet ettiğimiz birçok insan var. Onların mağduriyetini nasıl karşılayacağız. Bu duruma bence belediye el atmalı. Burada belediye hem esnafı hem de halkı mağdur etmemeli. Şimdi buranın kesinlikle düzene girmesi gerekiyor. Yıkılacağını söylüyorlar ancak bunun hakkında bize kimse proje bilgilendirmesinde bulunmadı. Bize belediye maalesef ’Esnaf arkadaşlar, pazarımız yıkılacak, yıkıldıktan bir sene sonra yeniden yapılacak. Bu süre içinde siz şu sokakta olacaksınız veya şu adreste olacaksınız’ şeklinde bir bilgilendirme yapılmadı. Onun yerine pazarın yıkılacağı, 1 ay içinde dükkânınızı toplayıp boşaltmamız gerektiği söylendi. Bu bilgilendirme değildir, bu esnafa işkencedir.”

“Belediyenin en kısa süre içinde yapmasını istiyoruz”

Pazar yerinin modern bir yapıya kavuşacağından memnun olduklarını, ancak bir an önce tamamlanması gerektiğini düşünen bir diğer pazar esnafı Erdal Erdağ, ”Belediyenin burayı en kısa süre içinde yapmasını istiyoruz, ancak belediye bu konuda biraz ağır davranıyor. Bir an önce burayı yapıp versin, pazarımız modern olsun. Pazarımızda numuneler alındı, çürük raporu oluşturuldu. Belediyeleri de göreve bekliyoruz. Vatandaşlar burayı kapalı olduğu için tercih ediyor, doludan, kardan, yağmurdan etkilenmeden alışveriş yapabiliyorlar. Bu süreçte en çok mağduriyeti balık ve et ürünü satan arkadaşlar yaşadı. Belediyenin onlara bir an önce çözüm bulması gerekir, çünkü bu arkadaşlar bir dilim ekmek peşinde koşan insanlar. Belediye bu insanlara sahip çıkmazsa bence büyük bir ayıp olur” dedi.

“Hepimizi mağdur ettiler”

Belediye tarafından balıkçı ve kasaplara hiçbir yer tahsis edilmediğini bu yüzden de en büyük mağduriyeti kendilerinin yaşadığına değinen balıkçı Tuğrul Arslanbenzer, “Biz balıkçıları yaklaşık 13 yıl önce eski Çukur Çarşıdan buraya getirdiler. Biz eski Çukur Çarşı pazarının balık esnaflarıyız, bizimle yaklaşık 11 esnaf oradan buraya geldik balıkçılar ve kasaplar olarak. Belediyemiz o zaman burası sizin burada faaliyet göstereceksiniz ve buradan başka hiçbir yerde balık tezgâhı açılmayacak diye söz verdi bize. Gelmemizin ardından bir yıl bile geçmeden çarşıda her yer balıkçı oldu zaten, her yere şubeler açıldı ve belediyemiz bize söz vermesine rağmen bunlara müsaade etti. 12 Yıl sonra tekrar pazar yerini yıkıyoruz diyorlar. Yıkmaları mesele değil, ancak bize de yer gösterilmedi. Dükkânımızı kapatacağız ama nasıl olur, ne olur bilmiyoruz. Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Herkes yeni yerler bulmaya çalışıyor, yeni dükkânlar açıyorlar, ancak belediye ruhsatta sorun çıkarıyor. Mağduriyetimiz bu durumda, hiçbir şekilde yer gösterilmeden veya toplu bir şekilde bir yere taşınmadan komple bizi sorgusuz sualsiz pazarımızdan çıkardılar. Yani bizi ekmeğimizden ettiler. Sadece bizim değil, aşağı yukarı bu pazardan 1000 kişiye yakın kişi evine ekmek götürüyor. Tamamen hepimizi mağdur ettiler yani” şeklinde konuştu.

"Burası kalkarsa biz de çok mağdur olacağız"

Her gün Kurtuluş Kapalı Pazar yerine evinin ihtiyaçlarını karşılamak için geldiğini ve bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen 77 yaşındaki Barbaros Agat da, ”Ben her gün buraya gelir, tüm pazarı baştan sonra kadar gezerim. Her gelişimde de mutlaka bir şeyler alırım bugün de aldığım gibi. Burası kalkarsa biz de çok mağdur olacağız. Çünkü burası bir nevi amme hizmeti gören bir yer. Amme hizmeti, kamu hizmeti gören ve çok önemli bir yer” şeklinde konuştu.

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