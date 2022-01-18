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(ÖZEL) Yazın cefasını çektiler, kışın sefasını sürüyorlar

Fırın ve ocak başında çalışan ustalar, yaz aylarında aşırı sıcakla mücadele ederken, kış aylarında ise rahatlığın tadını çıkarıyorlar.

ESKİŞEHİR 18.01.2022, 09:26
(ÖZEL) Yazın cefasını çektiler, kışın sefasını sürüyorlar

Fırın ve ocak başında çalışan ustalar, yaz aylarında aşırı sıcakla mücadele ederken, kış aylarında ise rahatlığın tadını çıkarıyorlar.

Eskişehir’de kış aylarında sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları birçok çalışanı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sokakta çalışmak zorunda olanların hava koşullarına bağlı olarak yükü daha da artıyor. Bazı meslek grupları var ki çoğu çalışandan ayrı olarak kış aylarında daha rahat ediyor. Fırın ve ocak başında çalışanlar, yaz aylarında bunaltıcı sıcakla mücadele veriyor. Yaz aylarında zaman zaman 60 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkla mücadele ederlerken, kışın işlerinin sefasını sürüyorlar. Kışın dışarıda olanlar soğuktan korunmak için kazak, mont, bere, şal kullanırken fırın ve ocak başındaki ustalar kısa kollu tişörtlerle gün geçiriyor.

“Dışarıda insanlar montla, kazakla gezerken biz burada tişörtle çalışabiliyoruz”

Döner ocağının başında çalışırken dışarıdaki hava sıcaklığının eksilerde olmasına rağmen rahat olduklarını belirten Halil İbrahim Yıldız, halinden memnun olduğunu belirtiyor. Mesleğinde yazın zorluğunu yaşayıp kışın da rahat ettiğini belirten Yıldız, “Yazın çok zor oluyor ama kışın rahat. Dışarıda insanlar montla, kazakla gezerken biz burada tişörtle çalışabiliyoruz. Kışın daha rahat ama çalışmak her zaman yorucu oluyor. Mesleğimizde sürekli ayakta kalmayı gerektiriyor. Sıcak daha da zorlaştırıyor ama kışın rahatız. Fazla bunalmıyoruz en azından. Dışarıda hava sıcaklığı eksilerde olsa da, don olsa da biz burada tişörtle rahatça çalışabiliyoruz. İnsanlar dışarıda üşüyor, biz burada rahatız. Ocağın başında sıcacık çalışıyoruz. Bunun hastalık kısmı da var. Camı açık bırakıp cereyanda kaldığımız zaman direk hasta da olabiliyoruz. Memnunuz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.

“Kışın ya hamamda ya da fırında çalışırım”

Gençlerin meslek seçiminde kış aylarını da dikkate almasını öneren Sadık Sevim, bu mevsimde fırıncılık yaptığı için memnun olduğunu söyledi. Kış aylarında sıcak ortamda çalışmanın ve kalın giysiler giymek zorunda olmamanın çok rahat olduğunu belirten fırıncı Sadık Sevim şu ifadeleri kullandı:

“Kışın çok rahatız, sıcakta çalışıyoruz. Ben gençlere de söylüyorum her zaman, fırıncı olsunlar. Ben genç olsam kışın ya hamamda ya da fırında çalışırım. Yazın da açık havada çalışmak isterim. Bence ya hamamcı ya da fırıncı olacaksın. Kışı da düşüneceksin. Yaz günü gibi kısa kollu tişörtle çalışıyoruz. Eve giderken giyiniyoruz ama belli bir saatten sonra oluyor.”

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