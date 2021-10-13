(ÖZEL) Uzmanından sürücülere antifriz uyarısı

Eskişehir’de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaya başlarken, tamirciler, antifriz suyunun önemine dikkat çekti.

Kentte soğuk havaların etkisini iyice hissettirmesiyle araçlarına kışlık bakım yapmak isteyen araç sürücüleri, soluğu oto tamircileri ve yetkili servislerde alıyor. Araçlara zamanında yapılmayan kış bakımlarının özellikle motor kısmına ciddi zararlar vereceğini ifade eden oto tamircisi Sercan Yaşasın, en önemli bakımın antifriz suyu olduğunu vurguladı. Kış aylarındaki soğuk havanın etkisiyle radyatör suyu donabilirken, antifrizin kullanılmasıyla bu suyun donma derecesini düşürüp motoru koruyor.

“Kötü antifriz motorun komple inmesine ve rektifiye kadar yol açabiliyor”

Baba mesleği olarak oto bakım ve tamir işiyle uğraşan Sercan Yaşasın, kışın araçlarda kullanılan antifrizin önemine dikkat çekti. Antifriz kullanılmadığı takdirde araçlarda oluşabilecek hasarlardan bahseden Yaşasın, “Arabaların kışlık bakımı tabi ki başladı. Periyodik bakım, rutin bakım olmak üzere ayrılıyor. Kışlık bakımlarda antifriz değiştirmeyi özellikle müşterilerimize öneriyoruz. İyi ve kaliteli antifriz kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü kötü antifriz kullanıldığında motorun komple inmesine ve rektifiye kadar yol açabiliyor. Kışın kar yağdığı zaman ya da düşük sıcaklık olduğu zaman motorda antifriz yoksa motoru donmaya kadar yol açabilir. Müşteri bunu bilmeden marşa bastığı zaman motorda yüksek riskli hasarlar bırakabilir. Antifriz suyunun yılda bir değişimini öneriyoruz. 2-3 sene daha fazla kullanılabilirliği olduğu için hem müşterilerimiz, hem de bizim açımızdan motordaki verimi düşürüyor, içindeki tortuları düşürüyor” dedi.

“Parça fiyatlarındaki artış işçilik fiyatlarına da yansıdı”

Araçların kışlık bakımlarından ziyade rutin bakımlarından da bahseden Sercan Yaşasın, vatandaşların orijinal malzeme kullanması konusunda uyarılarda bulundu. Araçlara yapılan bakım fiyatlarının artış gösterdiğini kaydeden Yaşasın, şu şekilde konuştu:

“Fren, triger kayışı, ön takım, şanzıman, motor yağı, yağ ve hava filtresi, cam silecekleri, cam suyu, orijinal cihazlar ile kontrol ve bakımlarını sağlıyoruz. Vatandaşın dikkat etmesi gereken konular kesinlikle orijinal malzeme kullanılması ve düzgün bir işçilik olması gerekiyor. Fiyatlara gelecek olursak bir artış gösteriyor. Geçen sene 2010-2015 model aracın bakımını 300-350 TL’ye mal olurken, oynarken şu anda 550-600 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Parça fiyatlarındaki artış işçilik fiyatlarının da artmasına sebep oldu.”