Özel Ümit’ten akşam poliklinik hizmeti

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerinde akşam ve hafta sonu için hizmet vermeye başladı.

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını kaliteli ve doğru şekilde karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hastanede son olarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerinde akşam ve cumartesi günleri için hizmet verilmeye başlandı. Uygulamaya başlanan hizmet çerçevesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 18.00-22.00 saatleri arasında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktorları Alper Akay, Nurcan Bayçora ve Yasin Karataş ise hafta içi 18.00-24.00 ile cumartesi 13.00-24.00 saatlerinde poliklinik hizmeti sunacak.