Özel Ümit’in geleneksel resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Özel Ümit Hastaneleri’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği geleneksel resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Özel Ümit Batıkent Hastanesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine yarışmaya giren çocuklar ve aileleri katıldı. Ödül töreni öncesinde konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, resim yarışmasına öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, bu sürece katkıda bulunan değerli öğretmen, veli ve okullarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Birbirinden güzel resimler arasında seçilen eserlerin hastanede sergileneceğini ifade eden Özler, “Ayrıca Özel Ümit Hastaneleri’nin 2022 takvimini de yine bu güzel resimler süsleyecek” dedi.

Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi Ali Züberi, “Öncelikle adı bir yarışma olsa da aslında biz bu etkinliğimiz ile çocukları yarıştırmayı değil, onların yeteneklerini geliştirmeyi ve sosyalleşmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle atasözleri ve deyimler konusunda bu kadar çok eser çıkması ve çocuklarımızın bu konudaki farkındalığı bizi çok mutlu etti. Atasözleri ve deyimlerimizi konu alırken; kültürel değerlerin doğuşundan yaşatılmasına, genç nesillere aktarılmasındaki önemini, işlevini desteklemek ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmak hedefimizdi. Gelecekte kültürümüzü ve ülkemizi temsil edecek pırıl pırıl çocuklarımızdan harika resimler aldık. Bugün burada sınırlı sayıda eser sergilense de yarışmamıza katılan 235 resim de bizim için aynı değeri taşıyor, tüm çocuklarımızı kutluyoruz. Geleceğe dair umutlarımızı tazelediler, iyi ki varlar” diye konuştu.

Yarışmada Atatürk Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi İsmihan Nur Kocasu Muttalip birinci, Battalgazi Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Nehir Çakır ikinci, Muttalip Atatürk Ortaokulu’ndan Ayşe Gül Ayvaz ise üçüncü oldu. Gülay Kanatlı Ortaokulu 6-B’ndan Hamza Poyraz Babacan, Cahit Zarifoğlu Ortaokulu 8-G’den Tunahan Turan, Muttalip Atatürk Ortaokulu 6-A’dan Berya Su Küçükbadak, Muttalip Atatürk Ortaokulu 6-A’dan Ayşen Tekeli, Eskişehir TED Koleji 6-B’den Beril Karakaya ise mansiyon ödülü aldı.