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Özel turnuvada karşılaştılar

Eskişehir Altyapı Derneği ile Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu futbolcuları özel turnuvada kozlarını paylaştı.

ESKİŞEHİR 06.09.2021, 14:03
Özel turnuvada karşılaştılar

Eskişehir Altyapı Derneği ile Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu futbolcuları özel turnuvada kozlarını paylaştı.

Eskişehir Alt Yapı Derneği’nin Kanlı Kavak’ta bulunan tesislerinde düzenlenen turnuvaya 2010-2015 arası doğumlu gençler katıldı. Sabah başlayıp akşama kadar devam eden turnuvada geleceğin futbolcuları ter döktü.

Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu’dan Ayhan Yaman, Abdullah Yılmaz, Fatih Tüfek, Ahmet Çetin, Büşra Taşkan, Eskişehir Altyapı Derneği’nden Orhan Kamacı, Berkant Ongan, Enes Mert Coşkun öğrencilerinin eksiklerini görme imkanı bulduğu turnuva şenlik havasında gerçekleşti.

Eskişehir Altyapı Derneği sorumlusu İsmail Bal, "Eskişehir’e ve Eskişehirspor’a futbolcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Karacabey maçında buradan yetişen gençlerin oynadığı futbol ve aldığı sonuç bizi onurlandırdı. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Futbolcu olmanın en büyük ayaklarından birinin maç yaparak olduğunu bilincinde hareket ederek özel maçlar ayarlamaya çalışıyoruz. Şenlik havasında geçen turnuvada antrenörlerimiz öğrencilerinin eksiklerini görme imkanı buldu. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Ayrıca bu imkanları sağlayan başkanımız Sebahattin Tekin ve yönetim kurulumuza teşekkür ederiz. Bütün imkanları çocuklar için seferber ediyorlar" dedi.

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