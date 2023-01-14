(ÖZEL) Tramvayda kitap okuma etkinliği

Eskişehir Gazi Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri tramvayda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Okulun Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekti. Topluma kitap okuma farkındalığı oluşturmak ve kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla bu etkinliğe imza atan Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, kitap okumayı özendiren ve kitap okumanın önemini vurgulayan pankartlarla okullarından tramvaya kadar yürüdü. Toplu taşımaya binerek tramvaydaki yolculara Richard Bach’ın Martı isimli romanından pasajlar ve Öykü isimli öğrencinin ‘Varolmak’ isimli şiirini okudu. Şiir dinletisinin ardından Kütüphanecilik Kulübünün etkinlik çerçevesinde topladığı kitapları tramvaydaki yolculara hediye eden öğrenciler, yolcularla kitap okuma alışkanlığı üzerine sohbet etti.

Kitap okuma alışkanlığı üzerine sohbet edilirken edebiyat öğretmeni olduğunu belirten bir yolcu, “Kitap yaşamın vazgeçilmezidir, zaten ben de edebiyat öğretmenliği. O açıdan kitapsız bir yaşamı düşünemiyorum. Ben yaşım gereği biyografik romanları seviyorum ama klasik eserlerin de her yaşta her dönemde bir kez daha okunması taraftarıyım. Kitabı uygulamalar ya da elektronik cihazlardan değil, kâğıdından okumayı tercih ederim, kitapla bütünleşip onu hissetmem lazım. Bu etkinliğinizi görünce çok duygulandım, tüylerim ürperdi. Böyle sizin gibi gençlerin geleceğimiz olduğunu bilmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Hepinize başarılar diliyorum, gözlerinizden yüreğinizden öpüyorum. Öğretmenlerinize çok teşekkürler” şeklinde konuştu.

"İnsanlarımızın daha fazla kitap okumasını diliyorum”

Öğrencilerinin yaptığı bu etkinlikten mutlu olan Gazi Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, “Topluma okuma alışkanlığı kazandırılması için Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan bu örnek çalışmayı tebrik ediyor, insanlarımızın daha fazla kitap okumasını diliyorum” dedi.