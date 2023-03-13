(ÖZEL) Sivrihisar’ın yüzyıllardır süren geleneğinin adı ’Kelem Dolması’

Sivrihisar Belediyesi’nin coğrafi işaret tescili kazandırdığı kelem dolması ilçenin önemli değerleri arasında yer almaya devam ederken, ilçe sakinlerinin de çabasıyla bu gelenek sürdürülmeye devam ediyor.

Sivrihisar Belediyesi yerel değerlerini koruma altına almak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak ve tanıtmak amacıyla başlatmış olduğu tescil çalışmalarına her gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Muska baklavası, höşmerim tatlısı, arabaşı, kilimi, dövme sucuğu, sarkası, cebesi ve incili küpesinden sonra da Sivrihisar kelem dolması Türk Patent ve Marka Kurumundan mahreç işareti alarak yakın zamanda tescillenmişti. İlçenin en önemli değerlerinden birisi olan muska şeklindeki kelem dolması, geleneğin sürdürülmesi ve yapım aşamasının zorluğu ile şimdiden Sivrihisar’a gelen yerli ve yabancı turistleri beklemeye başladı.

“Yüzyıllardır geleneğimiz devam eder”

Sivrihisar sakinlerinden Reyhan Oygur, kelem dolmasının yapım aşamalarından bahsetti. Ürünün tescillenmesiyle birlikte çok daha fazla dikkat çektiğini söyleyen Oygur, “Hayvanın kaburgasından yağlı olan kısmını kullanıyoruz. Kıyma, ince bulgur, salça ve tuzun hepsini yoğuruyoruz. Ardından lahanayı haşlıyoruz ve ikisini sarmaya başlıyoruz. Biz, anne ve anneannemlerden öğrendik. Muska sarması, yıllardan beri süren bir gelenektir. Kepen Köyü’nde çıkan lahanalardan yapılır. Oradan gelen lahanalar daha iyi olur. Böylece yüzyıllardır geleneğimiz devam eder. En önemli yemeğimizdir. Gelen misafirlere ve düğünlerde mutlaka yaparız. Başkanımız da yemeğimizin tescillenmesini sağladı. O yüzden de devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise, bu ürünün ilçe gelenekleri için büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Çalışmalara devam ederek Sivrihisar’ın geleneklerini duyurmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yüzügüllü, “Muska şeklinde sarılan lahanamızdan oluşuyor. Sivrihisar’ın her şeyden önce bir mutfak kültürü vardır. Tabii ki biz geçmişte kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Hepsini de kalıcı olarak tescilliyoruz. Bu coğrafi işaretli ürünlerimizden birisi de kelem dolması oldu. Kelem, ilçemizde yetişen değerli sebzelerimizden birisidir. Biz de bu şekilde tescilini sağlayarak, misafirlerimize sunuyoruz” sözlerini kullandı.