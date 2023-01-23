(ÖZEL) Kışlık ayakkabılar esnafın elinde kaldı

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağışların alışıldığı gibi olmaması bot satışlarını durdurma noktasına getirdi.

Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarının beklenilenin aksine artması bot ve çizme satışlarını azalttı. Kış mevsiminin etkisini göstermemesinden yakınan esnaflar, bot satışının geçtiğimiz senelere göre az olduğunu ve sahip oldukları ürünlerinin yüzde 80’ine yakınının ellerinde kaldığını söyledi. Yakın zamanda bot fiyatlarında indirim beklediğinin altını çizen eski Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu, beklenen yağışların olmamasının kışlık bot ve çizme satışlarını bayağı azalttığını anlattı. Madenoğlu, "Bütün esnaf arkadaşlarımız kışlık ayakkabıların ve botların ellerinde kaldığından yakınıyorlar, satamıyorlar. Tahmin ediyorum ki hepsi bu ayın sonuna kalmadan büyük bir indirime girerler. Bizim çocukluğumuzda yağan kar iki ay kalkmazdı. Kışlık ayakkabı satışları yok, mallar ellerinde kaldı. Ellerindeki ürünleri ne zaman eritirler bilmiyorum” dedi.

“Kar yağsa herkes şakır şakır bot satacak”

Nejat Madenoğlu, kar yağışının kuraklığa çare olmasının yanı sıra bot satışları için de çok önemli olduğunun altını çizerek, “Şimdi burada yağış olsa, kar yağsa herkes şakır şakır bot satacak. Yağmur yağdığında kar yağdığı kadar satış olmaz, bu yüzden yağışların önce kar olarak sonra yağmur olarak gelmesi lazım ki satış olsun. Barajlarda da su oranı çok azalmış bugün onu anlatıyorlardı. Yağış olmayınca ne olacak, mallar elde kalacak. Ya fiyatları indirip satışa sunacaklar ya da stoklarına atacaklar. Stoktaki ayakkabı da satıcıya para kazandırmaz yani. Stoklamak da onlar için faydalı değil. O yüzden şu 10-15 gün içerisinde kar yağarsa biraz satış olur. Yağmazsa ve kar mart ayına kalırsa satış az olur. Bu yüzden ayakkabı satan arkadaşlar çok dertli. Yağışlar gelince inşallah onlar için de faydalı olur” şeklinde konuştu.

“Fiyatlarda artış olmaz sezon bitti, indirim olur”

Dede ve baba mesleğini devam ettiren, ayakkabıcılık sektöründe uzun yıllardır çalıştığını dile getiren esnaf Yasin Topraklı ise, son yıllardaki yağış düzensizliğinin ayakkabı ticaretinde olumsuzluklara yol açtığının altını çizdi. Geçtiğimiz seneler ile bu yılı kıyaslayan Topraklı şöyle konuştu:

“Eski senelere göre bir yavaşlık, durgunluk var. İşlerin artmasını bekliyoruz. Bu ay sonu kar yağacağı söyleniyor. Yağışlar artarsa satışlar da artar. İşlerimizde yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş olmuştur, çünkü millet kar yağınca bot alıyor, kar yağmayınca bot almamaya yöneliyor. Havaların biraz daha soğuması lazım. Bizde satışlar düşük oldu, elimizde çok mal var. Ayakkabıcılar zorda kalırsa tabii ki indirime gider ama şu anda fiyatlar sene başındaki gibi normal. Malzemeye göre fiyat oluyor, herkesin bütçesine göre değişiyor. Fiyatlar 650 lira ve 850 lira civarı, ortalama olarak 750 lira. Yakın zamanda fiyatlarda artış olmaz, sezon bitti. Artış olursa ancak yazlık üründe olur, kışlık ürünlerde indirim olur. Fiyat artışı olmaz çünkü kış bitiyor. İnşallah yağış olur, biz de bekliyoruz. Bizim beklentimiz kar yağışı”