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(ÖZEL) Her gün 50 kilometre yol giderek 400 köpeği besliyorlar

Eskişehir’de yaşayan 4 gönüllü, her gün 50 kilometre yol giderek çöplüklerde yaşayan 400’e yakın köpeğin beslemesini ve bakımlarını yapıyorlar.

ESKİŞEHİR 15.03.2022, 09:47
(ÖZEL) Her gün 50 kilometre yol giderek 400 köpeği besliyorlar

Eskişehir’de yaşayan 4 gönüllü, her gün 50 kilometre yol giderek çöplüklerde yaşayan 400’e yakın köpeğin beslemesini ve bakımlarını yapıyorlar.

Eskişehir’de kırsal alanlarda ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöplükte yüzlerce köpeğin yaşam savaşı verdiği biliniyor. Her geçen gün bu hayvanların sayısı artarak köpek ölümlerine yenileri ekleniyor. Bu duruma bir çare geliştirmek isteyen 4 gönüllü hayvansever, 2013 yılında kurdukları dernek ile köpekleri beslemeye başladılar. Her gün kendi araçlarıyla 50 kilometre yol gidip çöplükte ve çevresinde yer alan köpekleri gönüllülerin desteği ve kendi imkânlarıyla besleyerek, sevimli dostların yaşam mücadelesine katkıda bulunuyorlar.

“9 seneden beri bu bölgeye geliyoruz”

Grubun kurucularından olan Metin Çakır, her gün buraya gelmekten asla sıkılmadığını söyledi. Bu ekip olmazsa hayvanların çok zor durumda kalacağını ifade eden Çakır, “Yaklaşık olarak 9 seneden beri bu bölgede görmüş olduğunuz hayvanları besliyoruz. Haftanın 4 günü bu bölgede, diğer günlerde ise Kızılinler, Musaözü ve Gökçekısık çevresinde bulunan hayvanlarımızı besliyoruz. Ancak Eskişehir’in köpek popülasyonunun en yoğun olduğu yer burası. Yaklaşık olarak 350-400 tane köpek var. Köpeklerimizin barınmalarını sağlıyoruz, veteriner hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz. Yaralı hayvan bulduğumuz zaman hemen veterinere götürüyoruz. Birçok köpek, kırsallara, ormanlık bölgelere ve çöplüklere atılıyor. Yani bu esas olarak bir insanlık sorunudur. Bunu yapmak için hayvansever olmak gerekmiyor. Vicdanlı olmak gerekiyor. Bu hayvanlar ne olacak, biz de buraya gelip beslemesek ne olacak? Hayvanlar bu durumda birbirini yiyecek. Köpekleri beslemeye geldiğimiz ilk zamanlarda böyle durumlarla fazlasıyla karşılaşıyorduk. Güçlü olanlar, güçsüz köpeği parçalayarak yiyordu. Ancak şu an bizim sayemizde kötü durumda olan köpeğimiz kalmadı. Mama kumbaraları oluşturduk. Bu kumbaralara isteyen gönüllüler, bir kilo veya beş kilo gibi mama destekleri sağlıyorlar. Biz de bu şekilde idare edebiliyoruz. Onun dışında bizim tek başımıza bu kadar köpeği besleyebilmemiz zaten mümkün değil” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi’nden maalesef destek alamıyoruz”

Grubun diğer gönüllü üyesi Kemal Sağır, çöplüklerde köpek olmaması gerektiğini belirtti. Agresif bir kısırlaştırma politikası izlenmesi gerektiğine değinen Sağır, “Türkiye’nin en iyi bakılan köpekleri sayemizde burada yaşıyor. Ancak biz gönüllü bir grup olduğumuz için yetebilmemiz mümkün değil. Bu durumu mevcut yerel yönetimler yapabilir. Mesela burası Odunpazarı’na bağlı bir yer. Odunpazarı Belediyesi, kısırlaştırma işini kesinlikle yapmalı. Biz onlarla birlikte bu konuda çalışma taraftarıyız. Burada bir bataklık var. Bu bataklığı hayvanlar özelinde söylemiyorum. Acilen bu canlara bir şey yapmalıyız. Beslenme, bu işin en son faktörü. Özellikle Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nden maalesef destek alamıyoruz. Bu durum bir şekilde çözüme kavuşmalı. Bu hayvanların, bir yaşam standardı ve yaşam alanları olması lazım. Biz bir sürü kulübe yapmamıza rağmen mücadelemiz yetersiz kalıyor. Artık yetkililer nasıl bir çözüm bulurlar bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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