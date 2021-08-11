Özel gereksinimli bireyler spor yaparak sosyalleşiyor

Özel gereksinimli bireyler, Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla özgüvenlerini ve bireysel becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra spor yaparak sosyalleşiyor.

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ile ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürdürüyor. Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, çeşitli alanlarda da atölyeler düzenliyor.

Spor yaparak iletişim becerilerini geliştiriyorlar

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde her hafta Salı günü 13.30-15.00 ve 15.00-16.30 arasında özel gereksinimli bireylere yönelik spor etkinlileri düzenleniyor. Profesyonel spor hocaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivitelerini artırmak, stresle baş edebilmeyi öğrenmeleri ve yaşam motivasyonunu arttırmaları hedefleniyor. Spor çalışmalarının özel gereksinimli bireylerde iletişimi artırdığını belirten yetkililer, ayrıca sporun paylaşmayı, dayanışmayı öğrettiğini ve kişinin yeteneklerini keşfetmesini sağladığını kaydetti.