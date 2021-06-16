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(ÖZEL) Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde gelen sel görüntüsü çiftçilerin telefon kameralarına yansıdı.

ESKİŞEHİR 16.06.2021, 10:22
(ÖZEL) Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde gelen sel görüntüsü çiftçilerin telefon kameralarına yansıdı.

Günyüzü ilçesi Mercan Yalkı mevkii ile Yeşilkaya Dikilitaş mevkiinde etkili olan yağış sele neden oldu. Yakınlardan bulunan dağdan inen yağmur suları ekili arazilere zarar verdi. Tarla kenarında bulunan sulama kanalı ise gelen sel suları ile dolup taştı. Taşan sular yolun karşısında bulunan diğer tarlalara geçti. Yol kısa süre trafiğe kapandı. Selin geçmesini bekleyen sürücüler ve çiftçiler yaşanan bu anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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17°
hafif yağmur
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