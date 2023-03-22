(ÖZEL) Eskişehir’de Ramazan alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayına günler kala Eskişehir’de hazırlıklar sürerken, vatandaşların alışveriş telaşı cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Mübarek Ramazan ayında 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı yapılacak. Ramazan ayına kısa bir süre kala Eskişehirli vatandaşlar iftar ve sahur alışverişi yapmak için Hamamyolu Caddesi’ne adeta akın etti. Vatandaşlar sofralarındaki eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Eskişehirlilerin hurma başta olmak üzere zeytin, peynir ve bakliyat gibi ürünlere talebi yoğunken, şehir merkezindeki çoğu vatandaşın ellerinde poşetlerle gezdiği görüldü.

“Hurmanın olayı mucizevi bir şey, anlatmakla bitmez”

Hurma satışlarının Ramazan öncesinde hız kazandığını ifade eden esnaf Koray Özkılıç, “Ramazan geliyor, Allah nasip ederse Perşembe günü ağızlarımızı bağlayacağız. Çarşamba günü ilk teravih namazları kılınacak. Tabii ki bu mübarek Ramazan ayı bereketiyle geliyor. İftarda oruç hurmayla açılır, bu bir gelenektir. Hurma işlerinde yavaş yavaş hareketlilik başladı. Oruçlar hurmayla açıldığı için haliyle hurma satışlarımızda bir hızlılık var. Gerçi biz 12 ay boyunca tezgâhlarımızda hurma bulunduruyoruz, Ramazana özel olarak farklı bir şey getirmiyoruz. Çeşit yelpazemiz bayağı geniş, peygamber hurması dediğimiz Acve hurmamız da var. Her bütçeye göre hurma var, fiyatlar 30 TL’den başlıyor. Bir tane hurma insanları gün boyunca tok tutabiliyor. Karbonhidrat ve lif bakımından kuvvetli olduğu için özellikle diyet yapanlar Ramazan ayı dışında da hurma tüketimi yapıyorlar. Yani hurmanın olayı mucizevi bir şey, anlatmakla bitmez” dedi.

“Hazırlıklarımızı yaptık, biz Ramazan ayına hazırız”

Ramazan öncesi tatlıcılarda da hazırlık sürüyor. Tüm tatlı çeşitleriyle müşterileri beklediklerini belirten baklava ustası Hayri Karacan, “Hazırlıklarımızı yaptık, biz Ramazan ayına hazırız. Baklava, güllaç, tulumba, ballı ballı, lokma ve aklınıza gelebilecek bütün tatlı çeşitlerimizle müşterilerimizi bekliyoruz. Ayrıca Ramazan ayına özel Gaziantep’ten özel tatlı çeşitlerimiz de var. Vatandaşın ilgisi Ramazan’da yoğun, eskiye nazaran biraz işlerde düşüş var ama yine de fena sayılmaz. Ramazan hareketliliği Cuma gününden itibaren başladı, o günden bu yana işlerimiz hareketli. Allah’ın izniyle daha da güzel olacak, özellikler Ramazan ayında biz işlerin artmasını bekliyoruz ve güzel olacağını düşünüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah” diye konuştu.