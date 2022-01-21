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Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, öğrenciler tarafından “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

ESKİŞEHİR 21.01.2022, 14:57
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, öğrenciler tarafından “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Okulun Konferans Salonunda gerçekleşen gösteriye Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Hamza Tınas ve Yavuz Ayva, Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ve yönetimi, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Öğretmen ve öğrencilere tam not”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okul öğretmenlerinden İdil Çeliker’in seslendirdiği “Mevla’nın Yedi Öğütü” adlı eseriyle başlayan program, öğretmen Salih Çağrı Bayrak’ın Mehmet Akif Ersoy’un Bülbül şiirini seslendirmesi ve Hikmet Ertan’ın asker uğurlaması gösterisiyle devam etti. Daha sonra Türkçe Öğretmeni Gönül Türüt Kesim’in yazdığı ahilik geleneğinin anlatıldığı “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tek perde olarak sahnelenen eser, büyük beğeni toplarken, öğrenciler ve öğretmenler ise performanslarıyla uzun süre alkışlandı.

“Hepinizle gurur duyuyorum”

Oyunun ardından söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yeni bir okul olmasına rağmen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pek çok ilklere ve başarılara imza attığını söyledi. Ortaya koydukları performanstan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Başkan Küpeli, “Bu okulumuzun ilk tiyatro gösterisi. Hepinizle gurur duyuyorum, emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.

“Türkiye’nin en güzel, en kaliteli okulu”

Türkiye’nin en güzel, en kaliteli okulunu yaptıklarını aktaran Başkan Küpeli, “Bugün sanayiciler olarak nitelikli işgücüne ihtiyacımız var. Hedefimiz ara eleman açığını kapatacak, mesleğini iyi öğrenmiş bireyler yetiştirmek. İnanıyorum bizim okulumuz bunu başaracaktır. Okulumuz ilk mezunlarını verdikten sonraki ilerleyen yıllarda 390’a yakın çok iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız” diye konuştu.

“Birçok başarıya imza atacaksınız”

Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “İlimize Eskişehir OSB yönetimi tarafından kazandırılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Organize sanayi bölgelerine açılacak olan mesleki liselerinin neden gerekli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bugünkü tiyatro oyununda çocuklarımız bize ahiliğin ne manaya geldiğini çok iyi ve yaşayarak anlattılar. Ahilik kültürünü tanıttığınız ve canlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok başarılıydınız. Daha birçok başarının altına imza atacağınıza canı gönülden inanıyorum. Hepinizi kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

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