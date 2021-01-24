Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lider olma yolunda

Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü tarafından açılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, lider okul olma yolunda hızla ilerliyor.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, verilen eğitimlerle öğrenci gelişimi yanı sıra öğretmenlerin de gelişimine büyük katkı sunuyor. Okul içinde kurulmakta olan entegre yönetim sistemine ilişkin olarak ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, NRP, liderlik ve problem çözme teknikleri konularında eğitimlerine başladı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek devam eden eğitimler hakkında bilgi aldı. Başkan Küpeli, sadece öğrencilerin değil, okul idarecileri, öğretmenler ve personelin gelişimine de önem verdiklerini ifade ederek, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, okuldan sorumlu Başkan Vekilimiz Metin Saraç, okulu müdürümüz Rahmi Özyiğit, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin öncülüğünde kurulalı çok kısa zaman olmasına karşın hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu kapsamda sadece öğrencilerimizin gelişimini değil; öğretmenlerimizin ve okul personelimizin de gelişimini çok önemsiyoruz. Öğretmelerimize ve okul personelimize vereceğimiz eğitimler sayesinde okul içinde kurulmakta olan entegre yönetim sistemine hızlıca geçiş yapacağız. Bu kapsamda; ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, NRP, liderlik ve problem çözme teknikleri eğitimlerine başladık. Bu eğitimlerin ana hedefi; okulun sistemlerle yönetilerek organize sanayi bölgemizin ihtiyaç duymuş olduğu kaliteli ve aranan elemanların sanayi standartlarına uygun bir şekilde yetiştirilmesidir” dedi.

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Türkiye’de ilk olan bir okula imza attıklarını belirterek, “Okulumuz modern alt yapısıyla Eskişehir sanayisine ve mesleki eğitim camiasına örnek bir okul olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Kurulma çalışmalarına başladığımız entegre yönetim sistemi, okulumuzun hizmet kalitesini ve süreçlerini ciddi ölçüde geliştirecek, yüksek bir kalite standardı sağlayacaktır. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için en iyi çalışma ve eğitim ortamını oluşturmak için sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.