Özel EOSB Meslek Lisesinde korona virüs semineri

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Sağlık İl Müdürlüğü iş birliği ile Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs hastalığı, korunma yolları ve aşılama konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Torlak, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları ve öğrenciler katıldı. Gerçekleşen seminerde koronavirüs hastalığının belirtileri, korunma yöntemleri, aşılanmanın önemi ve hastalığın tespiti halinde uygulanması gereken adımlar hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

“Yeniden kapanmamak için bu tür eğitimleri önemsiyoruz”

Seminerin açılışında konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, pandeminin etkisini gösterdiği günden bu yana Eskişehir OSB olarak Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Başkan Küpeli, geçtiğimiz yıl eğitimde yaşanan aksaklıkların yeniden yaşanmaması adına bu tür bilgilendirme seminerlerini çok önemsediklerini ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz bu pandemi koşulları hepimizi derinden etkiliyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizden mahrum kaldık. İstiyoruz ki yeniden o günlere dönmeyelim. Bunun da şuan tek çaresi kurallara uymaktan geçiyor. Pandemi sürecinde nasıl davranmalıyız, toplum sağlığını nasıl korumalıyız? Bu konuda hepimizin bilgilerimizi güncellemeye, tazelemeye ihtiyacı var” dedi.

“Eskişehir olarak aşı çalışmasında başarılıyız”

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise, korona virüsün çıkış süreci, göstermiş olduğu semptomlar ve etkilerinden bahsetti. Hastalıktan korunmak için önlerinde dört seçenek olduğunu ifade eden Bilge, “Covid-19 etkisini ilk gösterdiğinde önümüzde maske, mesafe ve hijyen diye üç seçenek vardı. Bu kurallar bizim çok önemli. Daha sonrasında aşılar gündemimize geldi. Aşılanmayı çok önemsiyoruz. Şu an Eskişehir birinci doz aşılanmada yüzde 90, ikinci doz aşılanmada yüzde 83’ün üzerinde. Bu önemli bir oran. Yakın zamanda ise üçüncü doz aşı çalışmalarına başlandı. Aşı bizim en önemli silahımız. Aranızda, ailenizde ve çevrenizde aşı olmayan varsa mutlaka aşı olmaya ikna edin” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra seminere gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Torlak, hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri, aşılanmanın önemi ve hastalığın tespiti halinde uygulanması gereken adımlar hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Torlak’ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçilirken, Başkan Küpeli, Prof. Dr. Uğur Bilge ve Uzm. Dr. Fatih Torlak’a desteklerin dolayı plaket takdim etti.