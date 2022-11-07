Özel EOSB Meslek Lisesi robosb takımı dünya ikincisi oldu

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi robot takımı ROBOSB, Romanya’da düzenlenen “Robo Challenge” yarışmasında mini sumo kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Ekip Romanya’da düzenlenen ve farklı ülkelerden 110 takımın yer aldığı robot yarışmalarında "mini sumo" kategorisinde dünya ikinciliğini elde etti. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli gençlerini, çocuklarını geleceğe, yeni teknolojilere en iyi şekilde hazırlayan, destekleyen ülkelerin bu yolda başarılı olacağını belirterek, “Gelişen teknoloji ile dünyanın artık farklı bir yere gitmekte. Bizim, ülke olarak bu değişimi kaçırma lüksümüz bulunmuyor. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Oluşturduğumuz robot takımımız çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Ekibimiz ilk olarak ülkemizde düzenlenen yarışmalarda önemli başarılar elde ettiler. Bu başarılarını ise Romanya’da düzenlenen Robo Challenge yarışmasında da taçlandırdılar. Ülkemizin ve kentimizin gururu oldular. Robot takımımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Yürekten kutluyoruz

Elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ise, “EOSB Meslek Lisesi robot takımımız Romanya’da yapılan uluslararası robot yarışmasında farklı ülkelerden katılan 110 takım arasından mini sumo kategorisinde dünya ikinciliğini alarak hem kendilerini hem bizleri gururlandırdılar. Dünya arenasında Türk bayrağını ve okulumuz flamasını dalgalandırma başarısı gösterdiler. Böylesi değerli bir başarı elde eden evlatlarımıza, okul yönetimimize, takım lideri teknik müdür yardımcımız Bülent Seğmen’e ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca takımımıza inanarak destek olan sponsorlarımız ile ekibimizi en iyi şekilde ağırlayan Romanya Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve yarışma boyunca ekibimizi ziyaretleriyle onurlandıran öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükselten Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Serpil Murtezaoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Okul temsilcisi Saraç okulun başarısının sadece bununla sınırlı kalmadığını teknoloji, spor, müzik ve tiyatro kategorilerinde okul öğrencilerinin 76 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdiklerini de belirtti.