(ÖZEL) Caminin içinde çocuklar için market açtı

Eskişehir’de imamlık yapan Soner Şahin, Kur’an kursunda verdiği ikramlarla çocuklara cami sevgisi kazandırmayı amaçlıyor.

Tepebaşı ilçesinde yer alan Hoca Ahmet Yavuzer Camii’nde imamlık yapan Soner Şahin, çocuklara Kur’an eğitimi veriyor. Çocuklara cami sevgisi aşılamak ve geldiklerinde mutlu olmalarını sağlamak isteyen Şahin, açtığı mini marketle çocuklara ikramlarda bulunuyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde cami kapısı önünde çocuklara dondurma da dağıtan imam, bu uygulamanın diğer camilere örnek teşkil etmesini istiyor.

“Çocuklar camiye erkenden gelmek istiyorlar”

Camiye ikram marketini açtığından beri çocukların çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, çocukların ders başlamadan bir saat önce camiye geldiklerini dile getirdi. Amacının yılda bir defa olan Kur-an kurunda miniklere camiyi sevdirmek olduğunu belirten Şahin, “Camimizde gerçekleşen Kur’an kurslarımızda, çocuklara camiyi sevdirmek için günlük ikramalar veriyoruz. Çocuk sayısı günden güne artıyor, severek geliyorlar, mutlu oluyorlar. Camimizde ikram marketimiz var. Çocukları sevindirmek için böyle bir şey düşündük, birazdan da dondurma ikramımız olacak. Yeter ki onlar camiye gelsinler. Kur’an kursları yılda bir defa olduğu için yılda bir kez de olsa onlara camiyi sevdirmek, Kur’an’ı öğretmek istiyoruz. Bu uygulamanın örnek olmasını istiyorum. Çocuklar çok memnun ve mutlular, örneğin dersimiz 09.30-10.00 gibi başlıyorsa çocuklar 08.30’da camiye geliyorlar. Çocuklar camiye erkenden gelmek istiyorlar. Biz burada onlara hoca gibi değil de, bir ağabey gibi bir kardeş gibi arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyoruz. Biz onlara sert davransak böyle camide oynayabilirler mi? Camide çocuk cıvıltılarını duymak çok hoş bir şey” diye konuştu.