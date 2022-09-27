Özel bireylerin ellerinden 12 buçuk milyon parça çıktı

Tepebaşı Belediyesi’nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılıyor. İki merkezde montajı yapılan ürün sayısı 12 buçuk milyona ulaşırken istihdam edilen özel birey sayısı ise 46 oldu.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi’nde de özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nde 18 öğrenci istihdam edilirken 5 milyon adet parçanın montajı gerçekleştirildi. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi’nde ise merkezde aldığı eğitimlerin ardından istihdam edilen öğrenci sayısı 28’e ulaştı. Merkezde 7 buçuk milyon adet de parçanın montajı yapıldı.

“Emeklerini ortaya koyuyorlar”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da proje hakkında yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilerimizin her biri ile gurur duyuyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara yerleştirebilmek. Çünkü çocuklarımız çalıştığı sürece aileleri mutlu oluyor, hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu biçimde sürdürebiliyor. Çocuklarımız da hem emeklerinin karşılığında para kazanıyor hem de başarılı olmanın hazzını yaşıyor. İşbaşı yaptıkları fabrikalarda diğer çalışan arkadaşlarımız da gençlerimiz ile iyi ilişkiler kuruyor, kaynaşıyor. Montaj Atölyesi’nde öğrendiklerini işyerlerinde uygulayarak emeklerini ortaya koyuyorlar. Buradaki alın teri, huzur o kadar kutsal ki iş birlikçimiz değerli EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye ve projemize destek olan fabrikalarımızın yetkililerine, sanayicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İstihdam ettiğimiz özel bireylerimizin daha da artmasını diliyorum” dedi.