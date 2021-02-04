Özel bireyler azimle çalışmanın karşılığını alıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki 13 özel birey, “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nı başarıyla tamamladı. 520 saat eğitim alan bireyler, yazılı ve uygulama sınavını geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyalleşmesine ve iş ortamlarına katılmalarına yönelik hayata geçirdiği örnek projeler, tüm kesimler tarafından büyük beğeni ve takdir topluyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Anadolu Üniversitesi (eğitim ortağı) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı, tamamlandı.

Eylül 2020’de imzalanan protokol ile başlayan programa katılan 18 yaş üzeri 13 özel birey, “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nı başarı ile tamamladı. 72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat süren ve 21 haftada tamamlanan eğitimlerin ardından özel bireyler, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı ve uygulama sınavından da başarıyla geçti.

Ülke genelinde geçerli sertifika alacaklar

Eğitim programı ile 18 yaş üzeri özel bireylerin ara insan gücü olarak üretime katılması hedeflenirken, programa katılan bireylerin özgüvenlerinin artırılarak tüketiciyken üretici konuma getirilmesi ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesi de amaçlandı. Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi’nde gerçekleştirilen kurs bitiminde katılımcı bireyler, ülke genelinde geçerli olan bir sertifika almaya da hak kazandı. Bireyler ayrıca kazandıkları mesleki bilgileri ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde etmiş olacak.

Yüzde 25 istihdam hedefleniyor

Program ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin istihdam edilebilmeleri için gerekli olan beceriler, sorumluluk, teknolojik uyum, kendini yönetme, ekip çalışması, akademik beceriler, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde etmiş oldu.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde uygulanan programa, ilk aşamada 13 kişilik öğrenci grubu dahil edildi. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, EOSB desteği ile OSB’de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerini tamamlayarak başarı ile sınavları da geçen özel bireylerin sertifikaları, önümüzdeki günlerde takdim edilecek.

Bugüne kadar 22 özel birey istihdam edildi

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından desteklenen projeler kapsamında bugüne kadar eğitim alan 45 kişiden 22’si iş hayatına katıldı. Servis elemanı yetiştirme projesine katılan 15 bireyden 4’ü, Aşçı Yardımcılığı Meslek Edinme Projesi’ne katılan 15 bireyden 10’u, Montaj İşçiliği Meslek Edinme Projesi’ne katılan 15 bireyden 8’i işbaşı yaparak çalışma hayatına katıldı.