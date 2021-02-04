banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'

Özel bireyler azimle çalışmanın karşılığını alıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki 13 özel birey, “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nı başarıyla tamamladı. 520 saat eğitim alan bireyler, yazılı ve uygulama sınavını geçerek sertifika almaya hak kazandı.

ESKİŞEHİR 04.02.2021, 14:45
3
Özel bireyler azimle çalışmanın karşılığını alıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki 13 özel birey, “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nı başarıyla tamamladı. 520 saat eğitim alan bireyler, yazılı ve uygulama sınavını geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyalleşmesine ve iş ortamlarına katılmalarına yönelik hayata geçirdiği örnek projeler, tüm kesimler tarafından büyük beğeni ve takdir topluyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Anadolu Üniversitesi (eğitim ortağı) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı, tamamlandı.

Eylül 2020’de imzalanan protokol ile başlayan programa katılan 18 yaş üzeri 13 özel birey, “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nı başarı ile tamamladı. 72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat süren ve 21 haftada tamamlanan eğitimlerin ardından özel bireyler, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı ve uygulama sınavından da başarıyla geçti.

Ülke genelinde geçerli sertifika alacaklar

Eğitim programı ile 18 yaş üzeri özel bireylerin ara insan gücü olarak üretime katılması hedeflenirken, programa katılan bireylerin özgüvenlerinin artırılarak tüketiciyken üretici konuma getirilmesi ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesi de amaçlandı. Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi’nde gerçekleştirilen kurs bitiminde katılımcı bireyler, ülke genelinde geçerli olan bir sertifika almaya da hak kazandı. Bireyler ayrıca kazandıkları mesleki bilgileri ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde etmiş olacak.

Yüzde 25 istihdam hedefleniyor

Program ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin istihdam edilebilmeleri için gerekli olan beceriler, sorumluluk, teknolojik uyum, kendini yönetme, ekip çalışması, akademik beceriler, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde etmiş oldu.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde uygulanan programa, ilk aşamada 13 kişilik öğrenci grubu dahil edildi. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, EOSB desteği ile OSB’de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerini tamamlayarak başarı ile sınavları da geçen özel bireylerin sertifikaları, önümüzdeki günlerde takdim edilecek.

Bugüne kadar 22 özel birey istihdam edildi

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından desteklenen projeler kapsamında bugüne kadar eğitim alan 45 kişiden 22’si iş hayatına katıldı. Servis elemanı yetiştirme projesine katılan 15 bireyden 4’ü, Aşçı Yardımcılığı Meslek Edinme Projesi’ne katılan 15 bireyden 10’u, Montaj İşçiliği Meslek Edinme Projesi’ne katılan 15 bireyden 8’i işbaşı yaparak çalışma hayatına katıldı.
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16