(ÖZEL) Apart yöneticileri üniversitesi öğrencilerinin barınamama iddialarını yalanladı

Eskişehir’deki bir grup apart yöneticisi, şehirde öğrenciler için kalacak yer olmadığı şeklinde oluşturulan algıların doğru olmadığına vurgu yaparak, neredeyse her bütçeye göre apart ve yurt bulunabileceğine dikkat çekti.

Uzun bir süre pandemiden dolayı çevrimiçi derslerle sürdürülen üniversite eğitimi, yeni dönemde yüz yüze olacak. Bu kapsamda yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yaptıran öğrenciler, okullarının olduğu şehirlerde kalacak yer aramaya başladı. Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden birçok öğrencinin, yurt veya ev bulmakta sıkıntı çektiklerini belirterek ‘Barınamıyoruz’ sloganıyla tepkiler göstermesi üzerine apart işleten yöneticiler, bu tepkilerin yersiz olduğunu iddia etti. ‘Öğrenci şehri’ olarak bilinen Eskişehir’de kalacak birçok yurt ve apart bulunduğuna söyleyen işletmeciler, bütçesi yetersiz olan öğrenciler için de seçenekler olduğuna vurgu yaptı.

“Öğrencilerin konaklama yeri bulamadığı algısı doğru değil”

Bu yıl apart ve yurtlarda bir yoğunluk olduğunu fark ettiklerini belirten 7 yıllık apart işletmecisi Mehmet Emin Kabalı, normalde öğrencilerin üniversite için geldikleri şehirdeki ilk senelerini apart ve yurtlarda geçirmekten yana olduklarını aktardı. Öğrencilerin bu yerlerde geçirdikleri birkaç yılın ardından eve çıkmayı tercih ettiğini söyleyen işletmeci Kabalı, bu sene pandemiden dolayı çevre edinemeyen, dolayısıyla da apart veya yurtta kalmak isteyen öğrenci sayısında artış görüldüğünü belirtti. Bu durumlara rağmen çok abartılacak bir yoğunluğun olmadığını aktaran Kabalı, “Son dönemde yapılan başvurularda genelde KYK çıkmış, ancak yerini beğenmemiş, okuluna uzak olarak bulmuş ya da arkadaşlarıyla bir ev tutmuş, ancak anlaşamamış tarzında gelen öğrenciler var. Bu dönemde biraz erkek öğrencilerde yoğunluk hissediyoruz. Bu yoğunluğu aşmak için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın yardımıyla açılan bazı yerler var. Bu noktada dışarıda kalacak hiç kimse yok. Dışarıda kalan hiçbir öğrenci görmedik. Ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler geliyor. Bunlar çeşitli vakıflar veya Eskişehir Valiliği tarafından finans edilerek yerlere yerleştiriliyor. Son dönemde de başvurular oldukça azaldı. Öğrencilerin konaklama yeri bulamadığı noktasında oluşturulan bir algı var. Eskişehir’de konaklama yeriyle ilgili kesinlikle ciddi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

“Yeterli sayıda yurt var, fiyatlar da verilen hizmete göre değişiyor”

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada yer alan ‘Devlet neden yurt, apart açmıyor’ ve yüksek fiyatlı yurt ve apart söylentileri hakkında tepkisini dile getiren apart işletmecisi Mehmet Emin Kabalı, devletin de özel sektörün de apartları fazlasıyla yeterli olduğunu iddia etti. Önümüzdeki sene apartlar ve yurtlarda yüzde 70 doluluğa bile ulaşılamayacağını öngördüklerini kaydeden Kabalı, “Pandemiden kaynaklı bu sorun çözülünce apart ve yurtlar dolmayacak. Televizyonlarda ‘çok yüksek fiyata apartlar ve yurtlar veriliyor’ diye duyuyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim apart ve yurt işletmecilerinin yer aldığı gruplarımız var. Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi bölgesinde apart ve yurt fiyatları 800 TL ila bin 400, bin 500 TL civarında seyrediyor. Bu ücret verilen hizmete göre değişiyor. Bu fiyatların üzerine çıkanlar, yurt veya apart şeklinde değil, daha çok otel hizmeti veren işletmeler. Bu da öğrencinin ekonomik durumuna göre değişiyor. Öyle 3 bin, 3 bin 600 TL gibi rakamları biz hiç duymadık, görmedik. Apart ve yurtların üzerinden yürütülmeye çalışılan bir plan var, bu plan kesinlikle doğru değil. Eskişehir özelinde konuşuyorum, ancak Türkiye genelinde de böyle olduğunu tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“180-200 bin öğrenciyi Eskişehir’de konaklatabilme imkânımız var”

Eskişehir’de çoğu kişinin Bağlar bölgesini tercih etmesinden kaynaklı bir yoğunluk yaşadıklarını bildiren bir diğer apart işletmecisi Önder Deniz Kaya; Şirintepe, Büyükdere, Ömür, Çarşı merkezde yeterli sayıda yurt ve apart olduğunu aktardı. Kendi işletmeleri dolduğunda öğrencileri bu işletmelere yönlendirdiklerini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

“Diğer bölgelerde fiyatlar daha uygun. Söylenildiği gibi yüksek fiyatlar değil. Bağlar’da 10 birim fiyatsa, Büyükdere veya Şirintepe’de 6-7 birim fiyatlara çok güzel konaklayacak yerler var. Tatile gittiğimizde 5, 6, 7 yıldızlı oteller ya da pansiyonlar oluyor, Eskişehir’de de böyle. Bizim gibi minimum fiyata hizmet vermeye çalışan işletmeler var, Şirintepe ve Büyükdere’de bina kiraları daha ucuz olduğu için daha uyguna hizmet veren işletmeler de var. Bunun yanında havuzlu, çok lüks, geniş, tek kişi kalınan yerler var ve haliyle maliyetler artıyor. Emin olun Eskişehir’de 40 bin öğrenciyi konaklatabilecek özel yurt var. Bunun neredeyse yarıdan fazlası yani 20-30 bin kişilik de devletin yurdu var. 70 bin kişilik sadece apart ve yurt var. Bunun yanına daireleri de koyduğunuzda 180-200 bin öğrenciyi çok rahat Eskişehir’de konaklatabilme imkânımız var. Bayramlarda otogara gittiğinizde bir yoğunluk olur, bu demek değil ki ‘hiç kimse otobüse binmiyor, geri dönüyor’. Herkes otobüse biniyor, ancak bir keşmekeş oluyor. Eskişehir’de yaşanan da sadece bu.”