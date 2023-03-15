(ÖZEL) 8 asırlık Sivrihisar Ulu Camii UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yerini alacak

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne 2016 yılında kalıcı olarak girmeye aday olan Sivrihisar Ulu Camii hakkında açıklamada bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ”Önümüzdeki aylar içinde kalıcı listede yerini almış olacak” dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Anadolu’daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarılması adına çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmada 2016 yılında UNESCO geçici listesine giren Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne aday gösterildi. 1274 yılında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin müritlerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılan Ulu Cami, 67 direği ile Türkiye’nin en büyük ahşap direkli camisi olma özelliğini taşıyor.

“Önümüzdeki aylar içinde kalıcı listede yerini almış olacak”

Sivrihisar Ulu Camii’nin restore edilmesiyle hem yerli hem de yabancı turistlerden beğeni alan 800 yıllık yapı 2016 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne kalıcı olarak girmeye aday oldu. 8 asırlık yapının önümüzdeki aylarda kalıcı listede yerini alacağını belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü,” Ulu camii Selçuklu döneminden kalan bir camimiz. 800 yıllık bir cami ve Selçuklu’nun büyük mimarilerinden oluşan dünyaya mal olmuş bir camidir. Bu camiyi biz 2016 yılında UNESCO geçici listesine aldırmıştık. Şimdi de kalıcı listeye aday gösterildi. İnşallah önümüzdeki aylar içinde kalıcı listede yerini almış olacak” şeklinde konuştu.