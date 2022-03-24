(ÖZEL) 30 yılık demir ustası sanatını teslim edecek kimse bulamıyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde sıcak demir ustalığı yapan 50 yaşındaki Numan Zafer, baba mesleği olan demir dövme sanatını severek devam ettiriyor. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan demir dövme ustalığını hala yaşatmaya çalışan Zafer, artık çırak yetişmediğini, meslekteki son ustalardan olduğunu dile getiriyor. Mesleğini yorulmadan sürdüren Zafer, dükkânında ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekiçle döverek balta, orak ve köylülerin siparişi üzerine çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

“Talep yüzde 50 azaldı”

Eski zamanlara nazaran işlerinin azaldığını söyleyen Zafer, insanların ürünlerini artık tamir ettirmediklerini, yerine yenisini aldıklarından bahsetti. Talebin hemen hemen yüzde 50 azaldığını dile getiren Zafer, “Her şey yeniye döndüğü için eski günlere nazaran iş yok. Eskiden müşterilerimiz ürünlerini tamir ettiriyordu. Her şey yeni olduğu için talep yüzde 50 azaldı diyebilirim. Yeniler çıkınca bizler geride kaldık” dedi.

“Artık çırak yetişmiyor”

Sıcak demir dövme sanatının devam edebilmesi için çırak yetişmesi gerektiğini söyleyen Zafer, mesleğe özenen olmadığı için çırak yetiştiremediğinden bahsetti. Zafer, “Ben de dükkânımı kapatırsam başka açan olmaz, belki biri çıkar, ama zor görüyorum ben. Ben kendimden pay biçiyorum şartlar ağırlaştı, malzemelerimiz pahalandı kendimiz de işin içinden çıkamaz duruma geldik. Çayı çorbayı kaynatsak şükrediyoruz. Kışın dükkânı siftahsız kapattığımız günler oluyor” diye konuştu.