(ÖZEL) 30 lira kar etmek için 6 bin liralık halıyı ziyan etmeyin
RAMAZAN BAYRAMI’NIN YAKLAŞMASIYLA TEMİZLİK MAKSADI İLE HALILARINI YIKATMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNAN HALI YIKAMA FABRİKASI İŞLETMECİSİ UMUT ÖZDEMİR, “. UNUTMAMAK LAZIM Kİ VATANDAŞLAR HALILARINI YILDA ORTALAMA BİR KERE YIKATTIRIYOR. ORTALAMA BİR HALI FİYATININ 4 İLA 5 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞTİĞİ BU GÜNLERDE YIKAMA ÜCRETİNDEN 30 LİRA KAR ETMEK İÇİN İNCE HESAPLAR YAPIP, BİLMEDİĞİNİZ FİRMALARLA ANLAŞMAYIN. AKSİ TAKDİRDE BİNLERCE LİRALIK HALINIZDAN OLABİLİRSİNİZ" DEDİ.
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla temizlik maksadı ile halılarını yıkatmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan halı yıkama fabrikası işletmecisi Umut Özdemir, “Unutmamak lazım ki vatandaşlar halılarını yılda ortalama bir kere yıkattırıyor. Ortalama bir halı fiyatının 4 ila 5 bin lira arasında değiştiği bu günlerde yıkama ücretinden 30 lira kar etmek için ince hesaplar yapıp, bilmediğiniz firmalarla anlaşmayın. Aksi takdirde binlerce liralık halınızdan olabilirsiniz" dedi.
Eskişehir’de 13 yıldır halı yıkama fabrikası işleten Umut Özdemir, yaklaşan bayram öncesinde halılarını yıkatmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Halı yıkama işleminde kullanılan şampuandan suya kadar her detayın önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Havaların ısınmasıyla sezonumuz başladı. Haliyle bayram öncesinde yoğunluğumuz da başlıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk söz konusu oldu. Halı yıkamada tecrübe çok önemli. Deterjan, su dengesi ve pH değerleri çok önemli. Biz bunların araştırma ve geliştirmesini yıllar boyu tamamladık. Metrekaresi 20 liranın altında halı yıkama işlemi mümkün değil, ucuz hizmet size her zaman zarar verecektik. Halılar artık çok değerli, satın alırken çok yüksek meblağlara alıyoruz. Unutmamak lazım ki vatandaşlar halılarını yılda ortalama bir kere yıkattırıyor. Ortalama bir halı fiyatının 4 ila 5 bin lira arasında değiştiği bu günlerde metrekarede 2 ya da 3 lira, toplam yıkama ücretinden 30 lira kar etmek için ince hesaplar yapıp, bilmediğiniz firmalarla anlaşmayın. Aksi takdirde binlerce liralık halınızdan olabilirsiniz. Bu hususta kullandığınız deterjanın kalitesi çok önemli, halınız bozulursa 30 lira size çok yüksek maliyetlere gelir. Halınızdaki en büyük tehlike kullanılan malzemelerdir. Yani organik ve kaliteli bir halı yıkama şampuanı kullanılmazsa halı ağarma yapabilir. Bizim yanma olarak isimlendirdiğimiz ağarma durumu olduktan sonra artık yapacak hiçbir şey yok demektir. Kullanım dışı kalıyor. Ağır kimyasal halılarda yırtılma ya da deformasyon da oluşturabiliyor. Bu da birkaç sene sonra halınızda yırtılma ya da kelleşmeye, yani tüylerinde azalmaya sebep olabiliyor. Malum, halıları yıkatmak için bayram önü ve yaz sezonu geldi. Bayrama 3 gün kalaya kadar halı alımlarına devam ediyoruz ancak sizden ricamız, bizi birkaç gün önceden aramanız bizler için yeterli olacaktır çünkü servis yoğunluğu olduğu için halı yıkama hizmeti aradığınız an gelebilen bir hizmet değildir” dedi.