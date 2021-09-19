Hamamyolu’ndaki mağazada oyuncak satan Murat Kızılaslan, oyuncakların marketten değil işin ehli oyuncakçıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Murat Kızılaslan, pandemide oyuncak satışlarının azaldığını dile getirdi. Yaz tatilinde de bekledikleri satışı gerçekleştiremediklerini ifade eden Kızılaslan, okulların açılması ile birlikte işlerin daha da yavaşladığını anlattı.

Hamamyolu’ndaki oyuncakçıda uzun yıllardır esnaflık yapan Kızılaslan, "Büyük mağazalar toptan alıyor, oyuncak mağazası olmayan büyük marketler de oyuncak satıyor, onların işi bu değil, biz onlarla rekabet edemeyiz” diye konuştu.

Küçük esnafın geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Kızılaslan, “Oyuncak, oyuncakçıdan alınır marketten değil. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz, hangi yaş grubu hangi oyuncakla oynar, erkek çocuk ne ister, kız çocuk neyi sever biliyoruz. Yeni oyuncakları takip ederek, onları dükkanımızda satıyoruz. Daha az kâr payı koyduğumuz için fiyatlarımız da büyük marketlerdekinden daha uygun oluyor. Bu nedenle insanları AVM’lerdeki büyük marketlerden değil, bizlerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.