Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Üreten Şehirler Programı’ çerçevesinde finanse edilen ve Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde, ‘Games United’ ve Eskişehir Ticaret Odası ortaklığında yürütülen ‘Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi’ projesi faaliyetlerine başladı.

Oyun ve animasyon alanlarında eğitim, mentorluk, danışmanlık hizmetleri ve teknik altyapının kullanımını içeren uygulamalı faaliyetlerin bir arada yürütüldüğü bir kuluçka modelini işletmeyi amaçlayan ‘Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi’ başvuruları açıldı. Bu projeyle katılımcılara eğitim ve mentorlukların yanı sıra oyun temalı etkinlik ve yarışmalara katılma, girişimcilik konusunda destek alma, yatırımcılarla görüşme imkânı, sektör firmaları ile buluşma ve diğer pek çok konuda olanaklar sunuluyor. Merkezin amacı, oyun ve animasyon alanlarında yetenek ve potansiyele sahip katılımcıların alana ilişkin temel teori ve uygulama bilgisinin geliştirilip bireysel ve takımlar halinde üretime geçebilecekleri bir platform sunmak oldu. Nihai hedefi ticarileştirme ve katma değeri yüksek ekonomik çıktılar elde etmek olan bu yolculuğun ilk adımı olacak merkezde katılımcılara yol haritaları çizilecek, katılımcılar girişimci, buluşçu gibi farklı rollerle ekosisteme katılacaklar.

Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi isimli yapının hedef kitlesi gençler, öğrenciler, akademisyenler, freelance çalışanlar, oyun ve animasyon şirketleri ve yatırımcı gruplar olarak belirlendi.