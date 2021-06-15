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Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satan bir şahsın evinde yapılan aramada, sakladığı bonzai isimli uyuşturucu madde oyun hamuru kutusunun içinden çıktı.

ESKİŞEHİR 15.06.2021, 17:33
Oyun hamuru kutusunda insanların hayatıyla oynamak isterken yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satan bir şahsın evinde yapılan aramada, sakladığı bonzai isimli uyuşturucu madde oyun hamuru kutusunun içinden çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ömerağa mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi alındı. Başlatılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahsın adresine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda oyun hamuru kutusu içerisinde saklanmış 29,95 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheli E.P., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında gözaltına alınarak, işlemleri ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
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