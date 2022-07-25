banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

Otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı

Eskişehir’de bir otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR 25.07.2022, 16:47
Otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı

Eskişehir’de bir otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolu Dutluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özlem B.’nin kullandığı R DE 226 plakalı yurtdışı kayıtlı otomobil, kendisiyle aynı yönde ilerleyen Mehmet K.’nin kullandığı 26 KP 126 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özlem B. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine B., Defne B. (6), Ela Sevim B. (1) ve traktör sürücüsü Mehmet K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralıların Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucunda R DE 226 plakalı otomobilde maddi hasar meydana gelirken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
hafif yağmur