Son Dakika
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis, yaralıların olduğunu açıkladı.
Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
Eskişehir’de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ESKİŞEHİR 16.04.2022, 10:16
Eskişehir’de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Bursa-Eskişehir karayolunun 10’uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Eskişehir’e doğru gelmekte olan otomobil sürücüsü A.D., kendisiyle aynı istikamette seyreden S.C. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü A.D. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Her iki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu trafik kazası hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi.