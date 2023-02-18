Otomobil kamyona arkadan çarptı:3 ölü 1 yaralı

Eskişehir’de kamyona arkadan çarpan otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde Şenol Tilkici idaresindeki 26 AFR 149 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yılmaz G. yönetimindeki 01 VP 440 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlardan 39 yaşındaki Şenol Tilkici, 36 yaşındaki Mehmet Zayıf ile 22 yaşındaki Metehan Çaylak kazada hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan 40 yaşındaki Erkan U. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’de tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.