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Otomobil çalan hırsız tutuklandı
Eskişehir’de otomobil çaldığı tespit edilen bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ESKİŞEHİR 14.06.2022, 15:48
Eskişehir’de otomobil çaldığı tespit edilen bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma sonucunda çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil Alpu İlçesi’nde yakalandı. Çalıntı araç, incelemelerin ardından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Hırsızlık’ suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.