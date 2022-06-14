Otomobil çalan hırsız tutuklandı

Eskişehir’de otomobil çaldığı tespit edilen bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma sonucunda çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil Alpu İlçesi’nde yakalandı. Çalıntı araç, incelemelerin ardından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Hırsızlık’ suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.