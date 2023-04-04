Otizmli öğrenciler iftar programında bir araya geldi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Gönül Bağı Projesi" kapsamında 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Eskişehir Öğretmenevinde otizmli öğrenciler ile annelerine yönelik düzenlenen iftar programına Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve deprem bölgesinden gelerek öğretmenevinde kalan misafirler eşlik etti.

Programa katılan aileleri masalarında ziyaret ederek günlerini kutlayan Vali Yardımcısı Salih Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ailelerle bir süre sohbet etti.

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin semazen gösterisi ile başlayan programda, Şehit Tarkan Karaca Özel Eğitim Anaokulunca hazırlanmış kurabiyeler ile Osmanlı şerbeti misafirlere ikram edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturma ve otizm ile ilgili sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında 2 Nisan tarihinin "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Otizmli bireyler de tüm insanlar gibi sevgiyi, mutluluğu, hüznü ve acıyı hisseder ama kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Herkes gibi onların da duyguları, düşünceleri ve yasal hakları var. Bu çocuklar gerek eğitimde gerekse sosyal hayatta, fırsat eşitliği çerçevesinde, toplum tarafından fark edilmeyi, anlaşılmayı ve kabul edilmeyi bekliyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre programa katkılarından ve desteklerinden dolayı Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir’e teşekkürlerini iletti.