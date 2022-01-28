Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü kutlanıyor

Osmanlı Devleti kuruluşunun tüm dünyaya ilan edildiği Karacaşehir Camii’nde hatim duası yapıldı, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Eskişehir Karacaşehir Camii, 27 Ocak 1299 tarihinde Osmanlı Devleti’nin ilk hutbesinin okunduğu ve kuruluşunun tüm cihana ilan edildiği yer olarak biliniyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü 27 yıldır bu camide dualar ile anılıyor. Ertuğrul Gazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen bu yılki programda hatim duası yapıldı ve Mevlid-i Şerif okutularak geçmiş yâd edildi.

Dernek Başkanı Abdül Ünal, düzenlenen program hakkında bilgilendirmede bulundu. Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününün, 1995 yılından beri ilk hutbenin okunduğu camide anıldığını anlatan Ünal, “Bugünkü programımızın amacı, Osmanlı’nın kuruluş hutbesinin okunduğu, yani 27 Ocak 1299 tarihinde devletin kurulduğu günü anmak. 27 Ocak 1995 yılından bugüne kadar 27 Ocak tarihlerinde Karacaşehir Camisi’nde hem hatim duası, hem Mevlid-i Şerif okutarak geçmişimizi yâd edelim diye her yıl geleneksel olarak program düzenliyoruz” dedi.

Her yaz Ağustos ayında yine Karacaşehir Camii’nde etkinlik düzenlediklerini söyleyen Ünal, Osmanlı kültürünü yaşatmaya çalıştıklarından bahsetti. Başkan Ünal, “Aynı zamanda 1995 yılından bugüne kadar da Ağustos ayının son pazarı ilk hutbenin okunduğu bu camide cuma hutbesi okutuyoruz. Cumartesi pazar da kültürel etkinliklerimiz oluyor. Yani hem kültürümüzü yaşatmak hem de tarihimizi yâd etmek için” dedi.