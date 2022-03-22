Osmangazi Üniversitesi’nden Erasmus çağrısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Madina Yörük, Erasmus programının asıl amacının başka kültürleri tanımak ve yabancı dile maruz kalmak olduğunu belirterek, “Erasmus’a giden öğrencilerimiz bambaşka insanlar olarak geri dönüyorlar” dedi.

“Erasmus süreci okulda dönem kaybına yol açmıyor”

Uluslararası İlişkiler Birimi olarak Erasmus programı yürüttüklerini söyleyen Yörük, programın yurt dışında öğrenim görme ya da staj yapma imkânı sağladığını belirtti. Öğrencilerin bir ya da iki dönem yurt dışında, Avrupa ülkelerinde ya da Avrupa dışı ülkelerde eğitim görebildiğine değinen Yörük, “Program bunun için öğrencilere burs desteği sağlıyor. Staj programında da öğrenciler en az iki ay en fazla on iki ay yurt dışında staj yapabiliyor. Kendi bölümlerinde zorunlu staj yapması gerekmeyen öğrenciler de Erasmus’a başvurup yurt dışında staj imkânı elde edebiliyor. Yurt dışındaki bu süreçler okulu uzatmıyor, dersler eşleştirilebiliyor. Böylece öğrenci döndükten sonra hiç dönem kaybı yaşamadan yurt dışı deneyimi kazanmış oluyor. Erasmus programının amacı, öğrencilerin başka bir kültür görmesi, yabancı dile maruz kalmasıdır. O yüzden öğrencilerimiz kesinlikle Erasmus öğrenim ve Erasmus stajdan yararlanmalıdırlar diye düşünüyorum. Çünkü dönen öğrencileri biz görüyoruz, bambaşka olarak dönüyorlar” diye konuştu.

Akademik personelin Erasmus programı kapsamında yurt dışına gidip ders verebildiğini, idari personelin de gözlem yapabilme imkânı elde edebildiğini belirten Yörük, Uluslararası İlişkiler Birimi’nin (iro.ogu.edu.tr) sayfasının ziyaret edilmesi, başvuru süreçlerinin takip edilmesi çağrısında bulundu.