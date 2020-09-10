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OSB’de ağaçlandırma çalışması yapılacak

OSB’DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

ESKİŞEHİR 10.09.2020, 12:12
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OSB’de ağaçlandırma çalışması yapılacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle OSB içinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette EOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ile Bölge Müdürü Erhan Tatar ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yer aldı. Ziyarette, Organize Sanayi Bölgesi genelinde yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ‘Türkiye’nin En Yeşil OSB’si’ seçilen organize sanayi bölgesi olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini söyleyerek, “Yeşile ve çevreye önem veren bir organize sanayi bölgesi olarak ağaç sayısını ciddi şekilde artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ciddi miktarda ağaç dikimi gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına katılarak bin fidanımızı toprakla buluşturduk. OSB’de yapılaşmaya açtığımız tüm yeni alanlarda yoğun bir ağaçlandırma çalışmasına devam ediyoruz. Yapacağımız yeni ağaçlandırma çalışmalarında Orman Bölge Müdürlüğümüzün bilgi ve tecrübesinden de yararlanarak, yeni bitki ve özel ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise, Eskişehir ve ilçelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müdür Temel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin yeşil ve ağaca verdiği önemden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür ederek, bölgedeki ağaç sayısının artırılmasıyla, yeni ağaç ve bitki türlerinin bölgeye kazandırılması konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Müdür Temel ve Başkan Küpeli beraberindeki heyet ile birlikte ağaçlandırma çalışmasının yapılacağı alanlara geçerek buralarda ağaçlandırma yapılacak bölgeleri, dikilecek ağaç ve bitki türleri konusunda detaylı incelemelerde bulundular.

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