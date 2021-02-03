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OSB sınırları içerisindeki sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruluyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSB sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor.

ESKİŞEHİR 03.02.2021, 13:37
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OSB sınırları içerisindeki sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruluyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSB sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor.

Çalışmalarına başlanan ve kısa sürede tamamlanması planlanan merkezde sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavileri yapılacak. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSB sınırları içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin yaralarına merhem olacak rehabilitasyon merkezi kuruyor. Temeli atılan ve çalışmaları devam eden merkez tamamlandığında sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların yeni yuvası olacak.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve Bölge Müdürü Erhan Tatar, rehabilitasyon merkezinin yapıldığı bölgeye giderek çalışmaları yerinde incelediler. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, kurulacak olan merkez ile sokaktaki canların yaralarına merhem olacaklarını aktararak, “Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak sokaktaki canlarımızın yanında olmak, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölge müdürlüğümüz bünyesinde “Organize Patiler” olarak bilinen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyon kurduk. Tamamen gönüllü üyelerden oluşan komisyonumuz kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attılar. Şimdi de kuracağımız bu merkez de yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavileri yapılacak” dedi.

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ise, “Organize Patiler” olarak bilinen gönüllü üyelerden oluşan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu ile birlikte OSB sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarına şefkat eli uzattıklarını aktardı. Saraç sokaktaki canlar için mama, araç desteğinden sonra şimdi de bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını ifade ederek, “2019 yılında bölge müdürlüğümüz çatısı altında kurduğumuz Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu ile birlikte bölge sınırları içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin tüm barınma, beslenme, sağlık ve kısırlaştırma çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bölge Müdürlüğü olarak mama, kısırlaştırma ve veterinerlik hizmetleri için araç alımından sonra sokaktaki canlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamaları, tedavilerini yapmak için bir rehabilitasyon merkezi kurma kararı aldık. Merkezimiz tamamladığında OSB’deki yaralı, hasta, engelli tüm sokak köpeklerinin bakımı ve tedavisi burada yapılacak” diye konuştu.
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