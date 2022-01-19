OSB Başkanı Küpeli, “Yeni ürünlere, yeni tasarımlara yeni çalışmalara ve yeni rekabet edebilirliğe ihtiyacımız var’

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen Dış Danışma Kurulu Toplantısı’na katılan Eskişehir Organize Sanayii Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Yeni ürünlere, yeni tasarımlara yeni çalışmalara ve yeni rekabet edebilirliğe ihtiyacımız var. Bunun için de siz değerli bilim insanlarımızın tecrübelerinden, fikirlerinden yararlanarak ülkemiz adına, sanayimiz adına yeni yeni işler ve ürünler yapmalıyız” dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen Dış Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Küpeli, “Yapılan tasarımların uygulanabilir olması, sanayimizde karşılık bulması çok önemli. Daha fazla bir araya gelerek neler istediğimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Yenilik, iktisadi hayatın devamı için vazgeçilmezdir. Biz sanayiciler olarak ise Ar-Ge çalışmalarına daha fazla zaman ve kaynak ayırmalıyız. Yükte hafif, parada ağır yeni teknolojik ürünler tasarlamamız gerekiyor” dedi.

Beraber güzel işler yapacağız

Başkan Küpeli, son günlerde ekonomide yaşanan gelişmeler sonrası üniversite-sanayi iş birliğinin çok daha fazla önemli hale geldiğini ifade ederek, “Son aylarda dövizdeki hareketlilik sanayicileri etkilemekte. Bu dönemde yeni ürünlere, yeni tasarımlara yeni çalışmalara ve yeni rekabet edebilirliğe ihtiyacımız var. Bunun için de siz değerli bilim insanlarımızın tecrübelerinden, fikirlerinden yararlanarak ülkemiz adına, sanayimiz adına yeni yeni işler ve ürünler yapmamız gerekiyor. Biz sanayiciler üretmeye yoğunlaşmış insanlarız. Sizler ise tasarımda uzmanlaşan bir kurumsunuz ve bu alanda çalışan çok değerli hocalarımız ve yeni yetişen gençlerimiz var. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman inanıyorum ki çok güzel işler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıya Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli yanı sıra, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal ile akademisyenler katıldılar.