Örnek projeye övgü

Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, birinci nesil akıllı şehir projesi Remourban’ın uygulama alanı Melih Savaş Yaşam Köyü’nü ve merkezlerini yerinde inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Türkiye’ye değil dünyaya örnek” diyerek Başkan Ataç’ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin dünya çapında ödüllere layık görülen projeleri, Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen merkezleri, görenlerden beğeni toplamaya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın konuğu olarak Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini yerinde gördü. Ziyarette Başkan Ataç, Başkan Akın’a Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Alzheimer Konukevi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi Gökkuşağı Kafe ve Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası gibi birimlerini gezdirerek bilgilendirmede bulundu.

“Örnek sosyal demokrat bir belediye”

Merkezlerde Başkan Ataç’tan bilgiler alan Başkan Akın da Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji uygulamalarının yanı sıra sosyal projeleri ile Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini ifade etti. Başkan Akın, “Buradaki bu güzelliklerde emeği geçen değerli Başkanımız Ahmet Ataç ve ekibine çok teşekkür ederiz. Herkesin burayı görmesi lazım, çok büyük bir emek, fedakarlık ve hizmet. Yaşam Köyü’nde yaşlılarımız, ihtiyaç sahibi olanlar, Alzheimer hastalarımız, ana okulu hepsi bir arada ve kampüs olmuş adeta. Türkiye’ye değil dünyaya örnek ve bu konuda da ödül aldı zaten. Bu sosyal demokrat anlayışın, en iyi uygulandığı yerlerden olan Eskişehir, Tepebaşı ve Odunpazarı gerçekten çok iyi bir noktaya gidiyor. Ahmet Başkanımız yıllardır sürdürülebilir projeler, önce insan, önce çevre diyen, daha bu krizler yokken temiz enerjiyi benimseyen bir yönetim sergiledi. Şimdi bakıyoruz her yer güneş tarlası, temiz enerji üretimi. Kendi elektriğini üretiyor, hizmet sağlıyor. Onur duyduk. Önce hizmet, önce insan diyen anlayışı görmek isteyen herkesi Tepebaşı’na davet ediyorum. Örnek sosyal demokrat bir belediyede olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” sözlerini kullandı.

“Yaşam Köyü rakipsiz bir yer”

Ahmet Başkanımız bugün misafirimiz oldu ve merkezlerimizi gördü. Yaşam Köyümüzün dünyada eşi, benzeri yok. Çünkü buradaki hizmetlerimin benzerleri bazı yerlerde olsa da bir akıllı şehir içinde yer almıyorlar. Bilindiği üzere akıllı şehirler İngiltere Nottingham, İspanya Valladolid ve bir de Tepebaşı’nda var. O açıdan Yaşam Köyü rakipsiz bir yer. 30 dönüm üzerinde 57 dubleks villanın bu hale gelmesi, ekibimizin var gücü ile çalışması ile başarıldı. Alzheimer Konukevi’nden kreşe, Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi’nden engelliler montaj atölyemize kadar birçok merkez, bu yeşil alanda ve az katlı binalarda bir araya geliyor, huzur içinde yaşıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor ve bize de çok dua geliyor” diye konuştu.

Başkan Ataç ve Başkan Akın’a, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar da eşlik etti.