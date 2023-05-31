Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şüpheli şahısların evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Eskişehir’de ormanlık alanda kenevir bitkisi ektiği belirlenen 3 şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) unsurlarınca, 3 şüpheli şahsın Çifteler İlçesi Erbap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kenevir bitkisi ektiği öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 445 gram kubar esrar, 6 kök kenevir, 12,5 gram esrar, 12 adet sentetik ecza (hap), 31 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet tabanca fişeği, 1 adet esrar sarma aparatı ve 111 adet esrar sarımında kullanılan kağıt ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.