Ormanlık alana giriş yasağını ihlal eden şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan kontrol esnasında şüphe üzerine kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, şahıslara idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Odunpazarı’na bağlı Gülpınar Kavacık mevkii ormanlık alanında kontroller gerçekleştirildi. Kontroller esnasında çevre koruma timi tarafından park halinde şüpheli bir araç tespit edildi. Araç içerisindeki biri kadın iki şahsın şüpheli hareketlerde bulunmaları sebebiyle olay yerine çağırılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince narkotik köpeği Tetik vasıtasıyla arama yapıldı. Aramada,10 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 3 adet PAYP adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 milimetre çapında namlusu değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan B.C. ve A.K. isimli şüphelilere ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesi ile kişi başı 427 lira olmak üzere toplam 854 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden B.C. isimli erkek şahsın yapılan sorgusunda ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan arandığı tespit edilerek Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla ‘Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak’ ve ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet’ suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.