Ormanlara giriş yasağı yarın kalkıyor

Muhtemel yangınları önlemek amacı ile 15 Eylül tarihinden itibaren uygulamaya konulan ormanlık alanlara giriş yasağı yarın sona eriyor.

Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 15 Eylül tarihine kadar Eskişehir ve ilçelerindeki orman parkları hariç ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan bu yasak kararı, 15 Eylül 2022 tarihi itibariyle sona erecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Eskişehir ilinde yasaklı günler boyunca kurallara uyulduğunu belirterek, vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Bu sezon Eskişehir ilimizde 9 adet küçük çaplı orman yangını çıktığını belirten Bölge Müdürü Boz “9 yangının 6 tanesi yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Ekiplerimiz çok hızlı hareket ederek yangınları büyümeden söndürdü. Bir hektar yani 10 dekarlık bir alan zarar gördü. Son olarak vatandaşlarımızdan yangına sebebiyet verilmemesi konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Ormanlık alanlarda önceden izin almak şartı ile sportif ve sosyal faaliyetlere izin verileceği belirtildi.