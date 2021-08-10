Ormanlara giriş yasağı işleri düşürdü

Eskişehir Valiliği tarafından getirilen ormanlık alanlara giriş yasağı, piknik yapan vatandaşların sıkça satın aldığı mangal ürünlerine olan talebin düşmesine neden oldu.

Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarından dolayı, Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararlarıyla 02 Ağustos 2021 tarihiden 30 Eylül 2021 tarihine kadar ormanlara giriş ve çıkışlar, geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Getirilen yasak sonrası ormanda piknik yapan vatandaşlar planlarını ötelemek zorunda kaldı. Özellikle hafta sonu piknik için gelen vatandaşların yoğunluğu görülen ormanlar sessizliğe büründü. Vatandaşların ormanlık alanlarından uzak kalması piknikte kullanılan mangal ve mangal malzemelerine olan talebi de düşürdü.

Mangal, mangal kömürü, semaver gibi piknikçilerin vazgeçilmezi olan ürünlerin 20 yıldır satışını yapan Celal Erek, yangınlar sonrası getirilen yasağın işlerini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. Ormanların çok önemli olduğunu belirten Erek, yangınların kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu. Satışları hakkında konuşan tecrübeli esnaf Celal Erek, “Getirilen yasak satışlarımızı etkiledi. Tabii ki bu yangınların olmasını istemiyoruz. Ülkemiz yeşillikken çöle dönmesin, ormanlar bizim geleceğimiz. İşlerimizin gidişatına tekrar gelecek olursak, lokantalar vs. kapalı olduğu için pandemiden dolayı zaten durgundu. Sezon açıldığında umutluydum ama bu yangınlardan sonra canlanan işlerimiz yine durgunlaştı. Yüzde 50’den daha fazla düştü işlerimiz. İnşallah bu yangınlar bir an önce biter” diye konuştu.