Orman yangınlarına kayıtsız kalmadılar

Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Etwinning projesi kapsamında görev yapan yüzlerce öğretmenin dahil olduğu sosyal sorumluluk projesi “Keyifli Okul Atölyem Türkiye” çalışmasına katıldı.

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde art arda çıkan orman yangınlarına kayıtsız kalınmadı. Türkiye’de 81 ilden 81 gönüllü öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına, 81 ilden 81 avuç toprağı, yangınların ilk çıkış yeri olan Manavgat’a, Türkiye fidanını dikmek üzere gönderildiği belirtildi. Ayrıca il temsilcisi okullar kendi öğrencilerinin toprak gönderme etkinliğini videoya çekerek daha sonrasında kamu spotuna dönüştürdü. Projeye Eskişehir’den sınıf öğretmeni Ebru Kapaklıkaya’nın öğrencileri Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu katıldı.