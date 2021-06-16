Orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konuşuldu

“Eskişehir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu” toplantısı Vali Erol Ayyıldız’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocakır Yangın Gözetleme Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Acil Afet Müdürü Recep Bayar ve komisyonu oluşturan diğer kamu kurum temsilcileri katıldı.

Orman yangınlarının önlenmesinde ve söndürülmesinde görevli olan kurumların yanı sıra vatandaşların da sorumlu olduğunu dile getiren Vali Ayyıldız, “Orman yangınlarının asgari zararla atlatılması ve önlenmesi hususunda kurum ve kuruluşlarımıza düşen görevleri bu toplantıda görüşeceğiz” dedi. Toplantı esnasında görüşülecek konuların ve alınacak kararların Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Vali Ayyıldız’ın konuşmasından sonra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlar, alınacak önlemler ve protokol maddeleri hakkında bilgi verdi.

Ardından Vali Ayyıldız ile kamu kurum ve kuruluşlarını temsil eden komisyon üyeleri, Eskişehir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınması gereken tedbirleri görüşerek karara bağladı.

Toplantı sonrası Vali Ayyıldız, Kocakır Yangın Gözetleme Kulesi’nden Eskişehir’i çevreleyen ormanlık alanları inceledi. Orman yangını müdahale ekipleriyle bir süre sohbet eden Vali Ayyıldız, ekiplerin yaptığı tatbikatı izledi.