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Orman yakınındaki ot yangını kısa sürede söndürüldü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık arazinin yakınında başlayan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ESKİŞEHİR 04.08.2021, 17:57
Orman yakınındaki ot yangını kısa sürede söndürüldü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık arazinin yakınında başlayan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı mahallesindeki ormanlık arazinin yakınında henüz belirlenemeyen nedenden ötürü ot yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık arazinin yakınında bulunan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Alevlere erken müdahale eden görevliler, yakında bulunan ormana sıçramamasının da önüne geçti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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