Orman Bölge Müdürü İsmail Boz görevine başladı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne atanan İsmail Boz görevine başladı.

Daha önce Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Boz, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne atandı. Bugün Eskişehir’e gelerek görevine başlayan 43 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Boz’u, yaklaşık 5 yıldır Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü yapan Recep Temel ve yönetim ekibi karşıladı. Recep Temel, ‘Hayırlı Olsun’ dilekleri ile görevini İsmail Boz’a devretti.

İlk gün yardımcılarından bölgedeki ormancılık çalışmaları hakkında bilgi alan İsmail Boz, “Devletin devamlılığı esası ile ülkemizi yeşillendirmeye meslektaşlarım ile birlikte çalışacağız” dedi.