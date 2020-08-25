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Orhangazispor yeni sezonu açtı
ORHANGAZİSPOR KULÜBÜ YENİ SEZON AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ. ORMAN FİDANLIĞI'NDAN KESİLEN KURBANDAN SONRA SPORCULARA MANGAL ZİYAFETİ VERİLDİ.
ESKİŞEHİR 25.08.2020, 12:02
Eskişehir amatör kümede mücadele eden Orhangazispor kulübü yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.
Orman Fidanlığı’ndan kesilen kurbandan sonra sporculara mangal ziyafeti verildi. Orhangazispor Kulübü Başkanı Ömer Yolaçan, sporcular ve yönetimin hazır bulunduğu etkinlikte dualar edilerek yeni sezon için başarı dilekleri iletildi. Eskişehir ve Türk futboluna katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten başkan Ömer Yolaçan, 1. amatör küme, 2004, 2005 ve 2006 yaş gruplarında müsabakalara katılıyoruz. Özellikle 2005 yaş grubundan şampiyonluk bekliyorum" dedi.
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